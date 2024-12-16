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03:38, 16 декабря 2024Культура

Киркоров обозвал Ивлееву мерзкой крысой и гнидой

Киркоров назвал блогера Ивлееву крысой и возмутился отсутствием извинений
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Эстрадный певец Филипп Киркоров обозвал блогера Анастасию Ивлееву, а также обратил внимание на отсутствие извинений с ее стороны «после всего». Артист резко раскритиковал телеведущую в эфире шоу «Кстати» в социальной сети «ВКонтакте».

«Крыса вот эта мерзкая, которая даже, тварь, не извинилась после всего? Как таких мир носит вообще? Земля носит! Гнида!», — возмутился певец.

Киркоров уже упрекал Ивлееву за то, что она не извинилась перед ним за негативные последствия, с которыми он столкнулся после «голой вечеринки». Артист заявил, что «никто так не огреб за всю эту историю», как он.

Ранее депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву брать пример с певца Филиппа Киркорова. Он добавил, что если бы Ивлеева внесла изменения в свой образ жизни и в свои высказывания, то люди забыли бы о «голой вечеринке», так как в России народ «милосерден».

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