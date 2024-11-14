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10:43, 14 ноября 2024Культура

Киркоров рассказал об обиде на Ивлееву из-за «голой вечеринки»

Киркоров призвал Ивлееву извиниться перед ним за «голую вечеринку»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров упрекнул популярную российскую блогершу Анастасию Ивлееву за то, что она не извинилась перед ним за негативные последствия, с которыми он столкнулся после «голой вечеринки». Об этом артист заявил в подкасте с Олегом Майами.

«Мне она даже не написала, не извинилась, хотя я в той самой истории вообще мимо проходил. Просто обещал Насте прийти, а получил по полной программе!» — возмутился исполнитель.

Киркоров отметил, что «никто так не огреб за всю эту историю», как он. «Я по подиуму не ползал, в зал не ходил, вот этого человека странного с носком в глаза не видел. Когда зашел, сразу увидел — Содом и Гоморра, но подумал: "Я же Насте обещал". Поднялся в гримерку, подарил ей цветочки и ушел! Я зашел туда всего на пять минут», — добавил он.

После выхода подкаста в эфир Ивлеева опубликовала в своем Telegram-канале фотографию с серьгами-крысами и предложила их Киркорову. «А кто-нибудь знает, у Киркоряна уши проколоты?» — иронично поинтересовалась она в посте.

Ранее советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что ее жизнь разделилась на до и после из-за «отмены», связанной с ее участием в «голой вечеринке».

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