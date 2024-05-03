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14:31, 3 мая 2024Культура

В Госдуме Ивлееву призвали брать пример с Киркорова

Депутат Милонов призвал Ивлееву брать пример с Киркорова

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву брать пример с певца Филиппа Киркорова. Своим мнением он поделился в разговоре с «Газетой.ру».

Государственный деятель похвалил блогершу за то, что она посетила Донбасс, однако предположил, что ее намерение было связано с желанием очистить свою репутацию после организации «голой вечеринки».

«Ну хорошо, вот Ивлеева съездила, но она же об этом все равно сказала. Что она ездила на Донбасс — замечательно, молодец. Но если Киркоров даже иронизирует над собой в плане каких-то своих недочетов и ошибок, то Ивлеева все как-то очень осторожно. Она избрала неправильную тактику — я не такая, не думайте, что я это делала ради очистки биографии», — подчеркнул Милонов.

Он добавил, что, если бы Ивлеева внесла изменения в свой образ жизни и в свои заявления, люди бы забыли о «голой вечеринке», так как в России народ «милосерден».

«Никто бы о ней не вспоминал в таком негативном свете. Смеялись бы, как с Киркоровым. Мем сделал он про эту дверь. Никто сейчас не требует Киркорова уничтожать, даже самые радикальные люди. То же самое могло быть здесь», — резюмировал политик.

Ранее Ивлеева дала первое интервью после скандала с «голой вечеринкой». В ходе разговора она рассказала о посещении Донбасса и ответила на сообщения об отъезде из России.

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      Анастасия Астахова
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