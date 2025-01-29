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11:29, 29 января 2025Культура

Пугачева и Галкин посетили новый спектакль Хаматовой

Алла Пугачева и Максим Галкин сходили на спектакль Чулпан Хаматовой на Кипре
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) посетила новый спектакль уехавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой. Об этом муж певицы рассказал подписчикам в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Спасибо за невероятный спектакль! Счастлив, что побывал», — добавил Галкин.

Спектакль «Записки сумасшедших» был представлен на Кипре в театре «Паттихио». Постановка изначально должна была идти на сцене Латвийского национального театра, но премьеру отменили из-за моратория на русский язык. В качестве режиссера выступил Дмитрий Крымов, а партнером Хаматовой на сцене стал актер Максим Суханов.

Ранее были раскрыты подробности жизни Пугачевой на Кипре. Сообщалось, что весь последний год артистка в основном живет в одиночестве.

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