Раскрыты подробности жизни Пугачевой на Кипре

KP.RU: Певица Алла Пугачева живет на Кипре без мужа и детей

Народная артистка СССР Алла Пугачева весь последний год на Кипре живет по большей части в одиночестве. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на слова соседей певицы.

Отмечается, что дом в Лимасоле исполнительница с мужем шоуменом и телеведущим Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) купили еще до пандемии. «Благодаря этой покупке вся их семья получила европейские паспорта. Но детям тут негде было учиться. Поэтому Галкин отправил Гарри и Лизу в Лондон, где они сейчас и живут. А к родителям приезжают лишь на каникулы», — рассказали собеседники издания.

Ранее внук Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков вышел на связь после пожаров в Лос-Анджелесе.