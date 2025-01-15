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16:49, 15 января 2025Культура

Раскрыты подробности жизни Пугачевой на Кипре

KP.RU: Певица Алла Пугачева живет на Кипре без мужа и детей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Народная артистка СССР Алла Пугачева весь последний год на Кипре живет по большей части в одиночестве. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на слова соседей певицы.

Отмечается, что дом в Лимасоле исполнительница с мужем шоуменом и телеведущим Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) купили еще до пандемии. «Благодаря этой покупке вся их семья получила европейские паспорта. Но детям тут негде было учиться. Поэтому Галкин отправил Гарри и Лизу в Лондон, где они сейчас и живут. А к родителям приезжают лишь на каникулы», — рассказали собеседники издания.

Ранее внук Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков вышел на связь после пожаров в Лос-Анджелесе.

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