39-летняя российская модель показала фигуру в бикини

39-летняя российская модель Наташа Поли показала фигуру в синем бикини

Российская супермодель Наталья Полевщикова, более известная как Наташа Поли, показала фигуру в купальнике на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

39-летняя манекенщица предстала на одном из кадров, стоя на песчаном пляже на фоне зеленой растительности. Она позировала в крошечном синем бикини, включавшем в себя топ с треугольными чашками и трусы с заниженной талией. При этом знаменитость держала в руках коробку с пряничным домиком.

В то же время она повернулась спиной к камере, снявшись в полный рост.

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