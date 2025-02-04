Акула растерзала девушку возле популярного пляжа

В Австралии девушка умерла после нападения акулы

В Австралии 17-летняя девушка стала жертвой акулы. Об этом пишет People.

Трагедия произошла днем в понедельник, 3 февраля, к северу от города Брисбен, штат Квинсленд. Девушка отдыхала на популярном пляже Вурим на острове Брайби. Акула напала на нее, когда она плавала в океане примерно в 100 метрах от берега. Хищница почти растерзала ее, нанеся серьезные травмы рук и туловища.

Свидетели произошедшего вытащили девушку на берег. Прибывшие на место парамедики попытались оказать ей помощь, но не смогли спасти. В результате нападения больше никто не пострадал.

Ранее профессиональный кайтсерфер из Канады рассказал, как лишился ноги во время нападения тигровой акулы весом 500 килограммов. «Я чувствовал, как легко она рвет мою кожу. Сила укуса была такой, что было слышно, как ломаются кости. Моя нога была для нее как печенье», — поделился воспоминаниями он.