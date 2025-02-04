Певица Анна Семенович похудела на 7 килограммов с помощью препаратов

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович раскрыла секрет неожиданного похудения. Об этом она рассказала в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 2,1 миллиона подписчиков.

44-летняя исполнительница опубликовала серию постов с отдыха на Мальдивах. На размещенных кадрах знаменитость позировала в различных бикини, демонстрируя поклонникам фигуру. Подписчики обратили внимание на изменения во внешности Семенович, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.

Вскоре знаменитость призналась, что смогла сбросить семь килограммов с помощью препаратов. Однако она не уточнила, о каком именно средстве идет речь. «Препарат мне прописал доктор, и мне он очень подходит. Чувствую себя хорошо», — уточнила певица.

В январе Анна Семенович также снялась в откровенном бикини на Мальдивах.