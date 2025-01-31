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11:43, 31 января 2025Ценности

Анна Семенович снялась в откровенном бикини

Российская певица Анна Семенович снялась в темно-синем бикини на Мальдивах
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @ann_semenovich

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 2,1 миллиона подписчиков.

Певица позировала в беседке во время отдыха на Мальдивах. Она предстала перед камерой в полный рост с поднятыми вверх руками. При этом артистка продемонстрировала фигуру в темно-синем бикини, включавшем в себя бюстгальтер с косточками и трусы с заниженной талией и завязками на бедрах.

В то же время знаменитость распустила волосы и сделала минималистичный макияж, нанеся на губы розовый блеск.

Ранее в январе российская телеведущая Алена Водонаева оценила стиль Анны Семенович фразой «бабкины балахоны».

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