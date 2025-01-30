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17:15, 30 января 2025Ценности

Алена Водонаева оценила стиль Анны Семенович фразой «бабкины балахоны»

Водонаева назвала бабкиными балахонами гардероб Анны Семенович на Мальдивах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская телеведущая Алена Водонаева оценила стиль экс-фигуристки и бывшей солистки поп-группы «Блестящие» Анны Семенович фразой «бабкины балахоны». На данную тему она порассуждала на шоу «Шортсы» Мариам Тилляевой, доступном на YouTube.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» заявила, что симпатизирует исполнительнице, назвав среди ее положительных качеств позитивный настрой и нескандальный характер. В то же время ведущая высказала недовольство гардеробом артистки.

«Мне не всегда нравится, как Анна одевается. У нее красивые, стройные ноги, мне нравится, когда она их открывает, а не когда она на себя наденет бабкины балахоны и скачет по Мальдивам со своей парочкой», — указала Водонаева.

Ранее Водонаева призналась в желании сделать пластику.

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