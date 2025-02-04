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02:19, 4 февраля 2025Мир

Австрийский полковник указал на проблему в рядах ВСУ

Австрийский полковник Райснер заявил о проблемах с кадрами в рядах ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблему с кадрами. Об этом он высказался в интервью телеканалу NTV.

Райснер указал на проблему в рядах ВСУ и подчеркнул, что у Киева остается мало времени для изменения положения в зоне боевых действий. По его мнению, из-за протяженной линии фронта в украинской обороне появляются бреши, через которые могут прорываться российские силы.

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«Создается впечатление, что на фронте ничего особенного не происходит, но на самом деле время Украины на исходе. Если США прекратят свою военную помощь, а европейцы не смогут ее компенсировать, дальнейшая борьба Украины окажется под "огромной угрозой», — заключил он.

Ранее офицеры ВСУ сообщили о тактике «затыкания дыр» на фронте. Уточняется, что украинские подразделения сталкиваются со все большими проблемами из-за нехватки солдат и трудностей с мобилизацией и дезертирством.

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