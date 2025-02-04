Австрийский полковник Райснер заявил о проблемах с кадрами в рядах ВСУ

Военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблему с кадрами. Об этом он высказался в интервью телеканалу NTV.

Райснер указал на проблему в рядах ВСУ и подчеркнул, что у Киева остается мало времени для изменения положения в зоне боевых действий. По его мнению, из-за протяженной линии фронта в украинской обороне появляются бреши, через которые могут прорываться российские силы.

«Создается впечатление, что на фронте ничего особенного не происходит, но на самом деле время Украины на исходе. Если США прекратят свою военную помощь, а европейцы не смогут ее компенсировать, дальнейшая борьба Украины окажется под "огромной угрозой», — заключил он.

Ранее офицеры ВСУ сообщили о тактике «затыкания дыр» на фронте. Уточняется, что украинские подразделения сталкиваются со все большими проблемами из-за нехватки солдат и трудностей с мобилизацией и дезертирством.