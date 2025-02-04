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13:44, 4 февраля 2025Силовые структуры

Приговоренную к пяти годам и семи месяцам Беркович этапировали в колонию

Режиссера Евгению Беркович этапировали в колонию
Варвара Митина (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Режиссера Евгению Беркович (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) этапировали в колонию. Об этом РБК рассказала ее адвокат Ксения Карпинская.

По словам Карпинской, пока неизвестно, в какую именно колонию отправили Беркович.

8 июля 2024 года Беркович приговорили к шести годам колонии общего режима, столько в ходе прений сторон требовал назначить прокурор. Суд проходил в закрытом режиме. В декабре 2024 года Апелляционный военный суд смягчил наказание режиссеру. Ей назначили пять лет и семь месяцев колонии общего режима.

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