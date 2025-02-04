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20:20, 4 февраля 2025Россия

Бизнесмен за рулем внедорожника TANK сбил семью на пешеходном переходе в Москве

Shot: Бизнесмен из Самары на внедорожнике сбил семью на переходе в Новой Москве
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В поселке Филимонковское в Новой Москве водитель внедорожника TANK сбил на пешеходном переходе семью из трех человек — 22-летнего мужчину, а также его мать и бабушку. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, женщин спасти не удалось. За жизнь их внука и сына сейчас борются врачи. Его состояние не уточняется.

Как выяснили авторы поста, за рулем иномарки находился 29-летний бизнесмен и спортсмен из Самары — россиянин является кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам, а также, предварительно, занимается установкой кондиционеров. Внедорожник мужчина приобрел в конце января и еще не успел поставить его на учет.

Ранее жительница Иркутска на Opel Astra вылетела на тротуар и сбила двух пенсионеров. Как выяснилось, 23-летняя россиянка двигалась к скверу Кирова, когда не справилась с управлением и выехала на пешеходную дорожку, по которой шли пожилые мужчина и женщина.

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