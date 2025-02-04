Бывшего протодиакона Кураева не пустили в Грузию

Formula: экс-протодиакону Кураеву отказали во въезде в Грузию

Бывшему протодиакону Русской православной церкви (РПЦ) Андрею Кураеву (признан иноагентом) отказали во въезде в Грузию. Об этом сообщает издание Formula.

«Кураев был приглашен в Грузию Тбилисским университетом Сулхан-Саба Орбелиани. Однако по прибытии на границу ему вручили документ, в котором сообщалось, что ему запрещен въезд в Грузию сроком на три года», — сообщает издание.

Отмечается, что причины ограничения неизвестны, а власти и представители университета не делали заявлений по этому поводу.

В июле прошлого года Кураев был принят в клир экзархата Константинопольского патриархата. Он будет заниматься миссионерской деятельностью в Литве, к какому-либо приходу он привязан не будет.