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17:15, 4 февраля 2025Бывший СССР

Бывшего протодиакона Кураева не пустили в Грузию

Formula: экс-протодиакону Кураеву отказали во въезде в Грузию
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Бывшему протодиакону Русской православной церкви (РПЦ) Андрею Кураеву (признан иноагентом) отказали во въезде в Грузию. Об этом сообщает издание Formula.

«Кураев был приглашен в Грузию Тбилисским университетом Сулхан-Саба Орбелиани. Однако по прибытии на границу ему вручили документ, в котором сообщалось, что ему запрещен въезд в Грузию сроком на три года», — сообщает издание.

Отмечается, что причины ограничения неизвестны, а власти и представители университета не делали заявлений по этому поводу.

В июле прошлого года Кураев был принят в клир экзархата Константинопольского патриархата. Он будет заниматься миссионерской деятельностью в Литве, к какому-либо приходу он привязан не будет.

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