Бывший протодиакон Кураев стал миссионером при Константинопольском патриархате

Бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев (признан иноагентом) принят в клир экзархата Константинопольского патриархата. Об этом сообщается на сайте литовского экзархата.
Кураев будет заниматься миссионерской деятельностью в Литве, к какому-либо приходу он привязан не будет.
В конце июня сообщалось, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал бывшего протодиакона на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.
Кураева был лишен священного сана в апреле 2023 года за деструктивную деятельность. Иноагентом священнослужитель был признан в декабре 2023 года. В Минюсте подчеркнули, что он выступал против СВО и участвовал в сборах средств для поддержки украинской армии.