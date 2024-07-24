Бывший протодиакон Кураев стал миссионером при Константинопольском патриархате

Экс-протодиакон Кураев принят в клир экзархата Константинопольского патриархата

Бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев (признан иноагентом) принят в клир экзархата Константинопольского патриархата. Об этом сообщается на сайте литовского экзархата.

Кураев будет заниматься миссионерской деятельностью в Литве, к какому-либо приходу он привязан не будет.

В конце июня сообщалось, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал бывшего протодиакона на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

Кураева был лишен священного сана в апреле 2023 года за деструктивную деятельность. Иноагентом священнослужитель был признан в декабре 2023 года. В Минюсте подчеркнули, что он выступал против СВО и участвовал в сборах средств для поддержки украинской армии.