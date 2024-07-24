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06:49, 25 июля 2024Мир

Бывший протодиакон Кураев стал миссионером при Константинопольском патриархате

Экс-протодиакон Кураев принят в клир экзархата Константинопольского патриархата
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Андрей Кураев

Андрей Кураев. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев (признан иноагентом) принят в клир экзархата Константинопольского патриархата. Об этом сообщается на сайте литовского экзархата.

Кураев будет заниматься миссионерской деятельностью в Литве, к какому-либо приходу он привязан не будет.

В конце июня сообщалось, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал бывшего протодиакона на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

Кураева был лишен священного сана в апреле 2023 года за деструктивную деятельность. Иноагентом священнослужитель был признан в декабре 2023 года. В Минюсте подчеркнули, что он выступал против СВО и участвовал в сборах средств для поддержки украинской армии.

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      Марина Совина
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