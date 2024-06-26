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17:44, 26 июня 2024Силовые структуры

Бывшего протодиакона Кураева оштрафовали на 30 тысяч рублей

В Москве суд оштрафовал бывшего протодиакона Кураева на 30 тысяч рублей
Андрей Кураев

Андрей Кураев. Фото: Павел Смертин / ТАСС

Таганский районный суд Москвы оштрафовал бывшего протодиакона Андрея Кураева (признан в России иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд назначил Кураеву административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

28 апреля Патриарх Московский и всея Руси лишил Кураева священного сана. Причинами стали опубликованное Кураевым в блоге оскорбление протоиерея Александра Агейкина и «признаки хулы на церковь» в его заявлениях.

Иноагентом Кураев был признан в декабре 2023 года. В Минюсте подчеркнули, что он выступал против СВО и участвовал в сборах средств для поддержки Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что за нарушение закона об иноагентах оштрафовали журналиста Алексея Пивоварова (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

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      Илона Палей
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