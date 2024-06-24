Журналиста Пивоварова оштрафовали в России

Таганский суд Москвы оштрафовал российского журналиста Алексея Пивоварова (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает официальный канал судов общей юрисдикции Москвы в Telegram.
Суд признал Пивоварова виновным по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сообщалось, что журналисту назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
В мае стало известно, что Пивоварову грозил штраф за нарушение закона об иноагентов. На него составили второй протокол за распространение материалов в интернете без необходимой маркировки.
В апреле Пивоваров также оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение этого закона. Он не сопроводил необходимой маркировкой опрос в Telegram-канале.
Минюст внес Пивоварова в реестр иноагентов в июне 2022 года.