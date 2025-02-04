Бывший премьер России рассказал об ошибке Сталина

Экс-премьер РФ Степашин: Присоединение части Украины к СССР было ошибкой Сталина

Бывший премьер России Сергей Степашин назвал ошибкой Иосифа Сталина присоединение западной части Украины к СССР накануне Великой Отечественной войны. С таким заявлением он выступил в ходе мероприятии в честь 80-летия Ялтинской конференции, передает ТАСС.

«Я как военный человек хочу сказать, что была допущена Сталиным самая большая ошибка с моей точки зрения. Это присоединение Западной Украины», — обозначил Степашин.

Обосновывая свою точку зрения, экс-премьер России заявил, что во-первых, страна не успела создать новую линию обороны, а во-вторых, получила «фронду», поскольку 90 процентов западных украинцев «оказались полицаями и воевали против нас», что впоследствии привело к распространению нацистских идей по территории всей Украины.

«Эта зараза пришла потом в Киев, пришла в Одессу, сжигая людей, пришла в Харьков», — сказал Степашин.