ФСБ показала посвященные 80-летию Ялтинской конференции архивные документы

ФСБ показала посвященные 80-летию Ялтинской конференции рассекреченные документы

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) показал рассекреченные архивные документы, посвященные 80-летию Ялтинской конференции, на которой присутствовали лидеры стран антигитлеровской коалиции. Об этом сообщает ТАСС.

Историческая встреча Иосифа Сталина, президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Уинстона Черчилля состоялась в Крыму в феврале 1945 года. Перед этим три дворца, в котором разместились члены делегаций, Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский, были проверены на предмет минирования.

Для обеспечения безопасности на конференции были задействованы четыре полка войск НКВД, в том числе 50 особо отобранных офицеров охраны, 1,2 тысячи оперативных работников и мотоциклетный отряд.

В рамках подготовки было проверено 74 тысячи человек, из них арестовали 835. Также была дополнительно усилена система противовоздушной обороны (ПВО), поскольку зимой Крым был в доступности самолетов люфтваффе. О принятых мерах говорится в докладной записке наркома НКВД СССР Лаврентия Берии в Государственный комитет обороны Сталину от 27 января 1945 года. Благодаря принятым мерам Ялтинская конференция прошла без происшествий.

Ранее Российское военно-историческое общество (РВИО) впервые показало малоизвестные документы из «желтой папки» Адольфа Гитлера. В них нацистская Германия планировала осуществить геноцид около 30 миллионов советских граждан.