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21:53, 28 января 2025Наука и техника

В России впервые показали малоизвестные документы из «желтой папки» Гитлера

РВИО показало малоизвестные документы из «желтой папки» Гитлера
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrey Kotliarchuk / Globallookpress.com

Российское военно-историческое общество (РВИО) впервые показало малоизвестные документы из «желтой папки» Адольфа Гитлера, передает ТАСС.

В них нацистская Германия планировала осуществить геноцид около 30 миллионов советских граждан. Как пояснил директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев, 2 мая 1941 года германские статс-секретари на заседании подписали меморандум, в котором предполагали переложить снабжение Вермахта на СССР.

Он указал, что за счет разграбления территорий должен был начаться чудовищный голод, который унес бы жизни миллионов людей.

Впоследствии был написан документ «Директива по экономической политике экономического штаба "Ост"», который предполагал стратегию уничтожения голодом 20-30 миллионов советских граждан, добавил Яковлев.

Ранее эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев рассказал, что в годы Второй мировой войны нейтральные страны фактически активно помогали Адольфу Гитлеру и снабжали Германию различными ресурсами — железом, хромом, вольфрамом и даже сардинами.

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