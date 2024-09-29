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05:37, 29 сентября 2024Наука и техника

В России рассказали о помощи нейтральных стран Гитлеру

Эксперт Матвеев: нейтральные страны помогали Гитлеру хромом, железом и сардинами

Фото: Global Look Press

В годы Второй мировой войны нейтральные страны фактически активно помогали Адольфу Гитлеру и снабжали Германию различными ресурсами — железом, хромом, вольфрамом и даже сардинами. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

По его словам, в Европе во времена Второй мировой нейтральными странами были Испания, Португалия, Ирландия, Швеция, Швейцария и Турция, однако по-настоящему нейтралитет соблюдала только Ирландия.

«Чистота нейтралитета, за исключением Ирландии, оказалась замарана взаимовыгодными секретными соглашениями с Гитлером, о чем сегодня в этих странах вспоминать не любят и не хотят. Но все тайное рано или поздно становиться явным», — сказал Матвеев.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat напомнил Украине о сотрудничестве с Гитлером и участии в холокосте. «Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны», — подчеркнул политик.

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      Артём Верейкин
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