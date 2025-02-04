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11:12, 4 февраля 2025Силовые структуры

Бывший замглавы российского города сел на 10 лет за взятки машиной, часами и креслом

Суд дал 10 лет колонии экс-замглавы администрации Пскова Грацкому за взятки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Псковский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего заместителя главы администрации Пскова, по совместительству начальника управления городского хозяйства, признанного виновным в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Осужденный — Александр Грацкий, уточнили в управлении Следственного комитета России по Псковской области. Ему назначили штраф на сумму 5,7 миллиона рублей и запретили в течение 10 лет после отбытия наказания занимать должности на госслужбе.

Суд установил, что Грацкий с 2022 по 2023 год получил в качестве взяток автомобиль стоимостью 5,6 миллиона рублей, 200 тысяч рублей на покупку массажного кресла и наручные часы стоимостью более 50 тысяч рублей. Общая стоимость подношений превысила шесть миллионов рублей. Взятки чиновник получал от компаний, занимающихся дорожными работами, за покровительство.

Грацкий признал себя виновным частично, в содеянном раскаялся. Полученное им имущество конфисковано в доход государства.

3 февраля сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал заместителя главы администрации подмосковного Дмитрова Алексея Ионова за получение взятки в размере четырех миллионов 350 тысяч рублей.

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