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13:31, 4 февраля 2025Силовые структуры

Двух украинских военных осудили в России за вторжение в Курскую область

Два участника вторжения в Курскую область получили в России до 17 лет заключения
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор двум военным 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Манько и Юрию Радченко за вторжение в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Украинцев признали виновными в преступлении по статье о террористическом акте. Установлено, что в августе 2024 года Манько и Радченко, будучи вооруженными, в составе подразделений незаконно пересекли российскую границу. В Суджанском районе Курской области они запугивали и устрашали местное население, угрожали людям оружием и занимали их дома, а также открывали огонь на поражение по российским военным и местным жителям.

Манько и Радченко были задержаны 30 августа во время боевых действий. Первый пробудет в заключении 15 лет, второй — 17 лет. Пять лет они будут отбывать наказание в тюрьме, остальные сроки — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что СК показал признание солдата ВСУ в расправе над жителем села Русское Поречное.

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