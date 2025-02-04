Признание солдата ВСУ в убийстве жителя курского села Русское Поречное попало на видео

СК показал признание солдата ВСУ Парафило в убийстве жителя Русское Поречное

Солдат 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Парафило на допросе рассказал обстоятельства совершенного им убийства жителя села Русское Поречное в Курской области. В Следственном комитете (СК) России предоставили «Ленте.ру» видео допроса украинского военнослужащего.

На кадрах Парафило говорит, что в декабре 2024 года он в составе своей бригады вошел на территорию Курской области. Командир с позывным Антошка дал им приказ стрелять по мирным жителям. Парафило открыл огонь по идущему по улице мужчине в гражданской одежде, о чем теперь сожалеет.

Ленинский суд Курска арестовал его по ходатайству следователя.

Украинский военнослужащий полностью признал вину в убийстве.

СК продолжает работать над установлением других причастных к массовым преступлениям в Русском Поречном. По данным следствия, украинские военные расправились с 22 жителями села в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года.