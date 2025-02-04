Застрелившего жителя села Русское Поречное солдата ВСУ взяли под стражу

Суд арестовал солдата ВСУ Парафило за убийство жителя села Русское Поречное

Ленинский суд Курска арестовал военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Парафило, который по приказу командира застрелил жителя села Русское Поречное в Курской области. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Украинский военнослужащий полностью признал вину в убийстве. На допросе военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады Парафило заявил, что получил приказ командира с позывным Антошка убивать местных жителей после вторжения на территорию Курской области. 20 декабря 2024 года украинский солдат увидел на улице села мужчину в гражданской одежде и выстрелил ему в спину.

СК продолжает работать над установлением других причастных к массовым преступлениям в Русском Поречном. По данным следствия, украинские военные расправились с 22 жителями села в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года.