Застрелившего жителя села Русское Поречное солдата ВСУ взяли под стражу

Ленинский суд Курска арестовал военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Парафило, который по приказу командира застрелил жителя села Русское Поречное в Курской области. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Украинский военнослужащий полностью признал вину в убийстве. На допросе военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады Парафило заявил, что получил приказ командира с позывным Антошка убивать местных жителей после вторжения на территорию Курской области. 20 декабря 2024 года украинский солдат увидел на улице села мужчину в гражданской одежде и выстрелил ему в спину.
СК продолжает работать над установлением других причастных к массовым преступлениям в Русском Поречном. По данным следствия, украинские военные расправились с 22 жителями села в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года.