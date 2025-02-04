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09:31, 4 февраля 2025Силовые структуры

Застрелившего жителя села Русское Поречное солдата ВСУ взяли под стражу

Суд арестовал солдата ВСУ Парафило за убийство жителя села Русское Поречное
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ленинский суд Курска арестовал военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Парафило, который по приказу командира застрелил жителя села Русское Поречное в Курской области. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Украинский военнослужащий полностью признал вину в убийстве. На допросе военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады Парафило заявил, что получил приказ командира с позывным Антошка убивать местных жителей после вторжения на территорию Курской области. 20 декабря 2024 года украинский солдат увидел на улице села мужчину в гражданской одежде и выстрелил ему в спину.

СК продолжает работать над установлением других причастных к массовым преступлениям в Русском Поречном. По данным следствия, украинские военные расправились с 22 жителями села в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года.

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