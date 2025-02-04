Украинский солдат рассказал о приказе командира стрелять по жителям Русского Поречного

СК: Солдат ВСУ Парафило признал вину в убийстве жителя села Русское Поречное

Еще одного солдата ВСУ задержали за причастность к массовым расправам в Русском Поречном

Начало событий в новости Еще одного солдата ВСУ задержали за причастность к массовым расправам в Русском Поречном

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Парафило полностью признал вину в убийстве жителя села Русское Поречное Курской области. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, солдат 92 отдельной штурмовой бригады вместе с другими военнослужащими ВСУ участвовал во вторжении на территорию Курской области. 20 декабря 2024 года Парафило получил приказ своего командира с позывным Антошка открыть огонь по жителям курского села. Он увидел на улице мужчину в гражданской одежде и выстрелил ему в спину.

Ленинский суд Курска заключил украинского военнослужащего под стражу.

СК продолжает работать над установлением других причастных к массовым преступлениям в Русском Поречном. По данным следствия, украинские военные расправились с 22 жителями села в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года.