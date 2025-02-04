Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:54, 4 февраля 2025Силовые структуры

Украинский солдат рассказал о приказе командира стрелять по жителям Русского Поречного

СК: Солдат ВСУ Парафило признал вину в убийстве жителя села Русское Поречное
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Еще одного солдата ВСУ задержали за причастность к массовым расправам в Русском Поречном

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Парафило полностью признал вину в убийстве жителя села Русское Поречное Курской области. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, солдат 92 отдельной штурмовой бригады вместе с другими военнослужащими ВСУ участвовал во вторжении на территорию Курской области. 20 декабря 2024 года Парафило получил приказ своего командира с позывным Антошка открыть огонь по жителям курского села. Он увидел на улице мужчину в гражданской одежде и выстрелил ему в спину.

Ленинский суд Курска заключил украинского военнослужащего под стражу.

СК продолжает работать над установлением других причастных к массовым преступлениям в Русском Поречном. По данным следствия, украинские военные расправились с 22 жителями села в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров назвал одну из причин начала СВО

      Ганчев заявил о расстреле гражданских во время эвакуации из Купянска

      Стало известно о планах России созвать заседание СБ ООН по Украине

      Обвиняемого в расправе над родней пасынка российского рок-музыканта оставили в СИЗО

      Канадцы решили бойкотировать США

      Под Москвой два человека заживо сгорели при пожаре

      В ЕС захотели защитить Гренландию от Трампа

      Пожилой мужчина вернул эрекцию после необычного эксперимента в постели

      Россиянам назвали опасную деталь на платежках ЖКУ

      Молдавия поставила газ Приднестровью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше