Еще одного солдата ВСУ задержали за причастность к массовым расправам в Русском Поречном

СК: Задержан солдат ВСУ Парафило за убийство жителя села Русское Поречное

Российские следователи задержали еще одного солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) за причастность к массовым расправам в селе Русское Поречное Курской области. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным ведомства, солдат 92 отдельной штурмовой бригады Владимир Парафило вместе с другими военнослужащими ВСУ участвовал во вторжении на территорию Курской области. 20 декабря 2024 года он по приказу своего командира с позывным Антошка совершил убийство местного жителя. На допросе он полностью признал вину. По его словам, от командования поступил приказ открыть огонь по жителям Курской области. Парафило увидел на улице мужчину в гражданской одежде и выстрелил ему в спину.

Ленинский суд Курска заключил украинского военнослужащего под стражу.

СК продолжает работать над установлением других причастных к массовым преступлениям в Русском Поречном. По данным следствия, украинские военные расправились с 22 жителями села в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года.