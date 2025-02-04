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07:28, 4 февраля 2025Силовые структуры

Еще одного солдата ВСУ задержали за причастность к массовым расправам в Русском Поречном

СК: Задержан солдат ВСУ Парафило за убийство жителя села Русское Поречное
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Российские следователи задержали еще одного солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) за причастность к массовым расправам в селе Русское Поречное Курской области. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным ведомства, солдат 92 отдельной штурмовой бригады Владимир Парафило вместе с другими военнослужащими ВСУ участвовал во вторжении на территорию Курской области. 20 декабря 2024 года он по приказу своего командира с позывным Антошка совершил убийство местного жителя. На допросе он полностью признал вину. По его словам, от командования поступил приказ открыть огонь по жителям Курской области. Парафило увидел на улице мужчину в гражданской одежде и выстрелил ему в спину.

Ленинский суд Курска заключил украинского военнослужащего под стражу.

СК продолжает работать над установлением других причастных к массовым преступлениям в Русском Поречном. По данным следствия, украинские военные расправились с 22 жителями села в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года.

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