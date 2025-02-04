СК: Приказ о расстреле в Русском Поречном дал командир ВСУ с позывным Антошка

Начало событий в новости Украинский солдат рассказал о приказе командира стрелять по жителям Русского Поречного

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Парафило назвал позывной командира, приказавшего открыть стрельбу по жителям села Русское Поречное Курской области. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

На допросе украинский солдат 92 отдельной штурмовой бригады заявил, что получил приказ командира с позывным Антошка убивать население после вторжения на территорию Курской области. Выполняя приказ, Парафило, увидев 20 декабря 2024 года на улице села мужчину в гражданской одежде, выстрелил ему в спину. Он полностью признал вину в убийстве.

Ленинский суд Курска заключил украинского военнослужащего под стражу.

СК продолжает работать над установлением других причастных к массовым преступлениям в Русском Поречном. По данным следствия, украинские военные расправились с 22 жителями села в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года.