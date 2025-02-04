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11:07, 4 февраля 2025Силовые структуры

Двум российским школьникам пригрозили уголовным делом за взрыв СВУ в парке

В Петербурге росгвардейцы задержали подростков с СВУ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Петербурге Росгвардия задержала подростков с самодельным взрывным устройством (СВУ). Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 19 января в парке Урицкого подростки взорвали СВУ. Младший сержант услышал хлопок и увидел вспышку. Он задержал хулиганов, но позже их передали родителям.

Экспертиза установила, что это были СВУ системы «горючее + окислитель». Такое устройство представляет собой три больших цилиндрических предмета. Теперь подросткам грозит уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге завели уголовное дело в отношении российских подростков по статье об оскорблении чувств верующих.

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