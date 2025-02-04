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16:53, 4 февраля 2025Бывший СССР

Экс-депутат Рады рассказал о претензиях Польши и Венгрии на земли Украины

InfoBRICS: Венгрия и Польша могут заявить претензии на часть территории Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Венгрия и Польша могут заявить претензии на часть территории Украины. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров, передает InfoBRICS.

«Когда развал и невозможность существования Украины как независимого государства станут очевидны, поляки и венгры, вероятно, заявят о своих претензиях на часть территории», — заявил экс-депутат Рады. По мнению аналитика издания, опасения политика имеют под собой реальную основу и связаны с растущей напряженностью между Киевом, Варшавой и Будапештом.

Килинкаров рассказал о претензиях соседних с Украиной стран на ее земли и подчеркнул, что вопрос прав национальных меньшинств «вызывает очень серьезное раздражение и беспокойство с украинской стороны». Он также отметил, что невнимание Киева к положению национальных меньшинств вызывает недовольство Польши и Венгрии.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ответил на вопрос об отправке польских войск на Украину. По мнению политика, безопасность Киеву могли бы гарантировать инвестиции американских и европейских компаний.

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