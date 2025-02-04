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11:51, 4 февраля 2025Мир

Министр обороны Польши ответил на вопрос об отправке польских войск на Украину

Косиняк-Камыш заявил, что не представляет направление польских войск на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto / Getty Images

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не представляет себе сценария, при котором произошло бы направление польских войск на Украину. Его слова приводит Polsatnews.

«Трудно себе представить такой сценарий. Мы к нему не готовимся», — так он ответил на вопрос о возможности участия польских военных хотя бы в миротворческой миссии на Украине.

По мнению польского министра национальной обороны, безопасность Киеву могли бы гарантировать инвестиции американских и европейских компаний.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нужно добиться того, чтобы российский лидер Владимир Путин «умолял Украину и ее союзников» сесть за стол переговоров. Дуда подчеркнул, что не каждое мирное решение конфликта соответствует интересам Украины, Польши и некоторых других стран Европейского союза. По мнению польского лидера, необходимо принять план, который будет гарантировать мир на Украине, обеспечивать ее суверенитет, а также уважение Россией международного права.

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