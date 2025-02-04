Евросоюз выделит Молдавии самый большой за всю историю пакет помощи

Евросоюз (ЕС) выделит Молдавии самый большой за всю историю пакет помощи. Об этом сообщила глава республики Майя Санду, ее цитирует РИА Новости.
«Европейский союз приходит с новым пакетом поддержки, чтобы смягчить последствия кризиса. Благодаря этим средствам на правом берегу будет частично компенсирован рост тарифов на электроэнергию для граждан и бизнеса», — заявила Санду.
Всего ЕС выделит Молдавии около 1,8 миллиарда евро в несколько этапов. Часть суммы молдавские власти также направят на поддержку реформ.
При этом для левого берега — Приднестровья — помощь расширяется за рамки срочной поддержки, отметила Санду. По ее словам, энергетический сектор Молдавии в ближайшие два года получит значительные инвестиции, которые позволят укрепить его эффективность и снизить затраты для экономики и граждан республики.
Ранее в Молдавии назвали условия помощи Приднестровью. Как заявил премьер-министр республики Дорин Речан, если в Приднестровье введут рыночные тарифы на электроэнергию, регион получит финансовую помощь в размере 60 миллионов евро.