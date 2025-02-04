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17:59, 4 февраля 2025Бывший СССР

Евросоюз выделит Молдавии самый большой за всю историю пакет помощи

Глава Молдавии Санду сообщила о самом большом за всю историю пакете помощи от ЕС
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Johanna Geron / Reuters

Евросоюз (ЕС) выделит Молдавии самый большой за всю историю пакет помощи. Об этом сообщила глава республики Майя Санду, ее цитирует РИА Новости.

«Европейский союз приходит с новым пакетом поддержки, чтобы смягчить последствия кризиса. Благодаря этим средствам на правом берегу будет частично компенсирован рост тарифов на электроэнергию для граждан и бизнеса», — заявила Санду.

Всего ЕС выделит Молдавии около 1,8 миллиарда евро в несколько этапов. Часть суммы молдавские власти также направят на поддержку реформ.

При этом для левого берега — Приднестровья — помощь расширяется за рамки срочной поддержки, отметила Санду. По ее словам, энергетический сектор Молдавии в ближайшие два года получит значительные инвестиции, которые позволят укрепить его эффективность и снизить затраты для экономики и граждан республики.

Ранее в Молдавии назвали условия помощи Приднестровью. Как заявил премьер-министр республики Дорин Речан, если в Приднестровье введут рыночные тарифы на электроэнергию, регион получит финансовую помощь в размере 60 миллионов евро.

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