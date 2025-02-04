В Молдавии назвали условия помощи Приднестровью

Премьер Речан: Приднестровье получит помощь при условии ввода рыночных тарифов

Приднестровье получит финансовую помощь в размере 60 миллионов евро от Молдавии для поддержки региональной энергосистемы, если в регионе введут рыночные тарифы на электроэнергию. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан, его слова приводит агентство IPN.

Глава правительства уточнил, что для предоставления помощи Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) местные власти должны привести энерготарифы в соответствие с рыночными ценами. Кроме того, Речан потребовал от ПМР принять «конкретные меры для обеспечения соблюдения прав человека и основных свобод в регионе».

Он также призвал обеспечить «окончательную независимость всей Молдавии от газового шантажа» со стороны российского энергохолдинга «Газпром» и властей РФ. Ранее об этой проблеме заявляла еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. «Россия пытается превратить энергетическую независимость региона в шантаж», — утверждала она.

Поставки российского газа в Приднестровье и Молдавию прекратились с января 2025 года. Главными причинами стали прекращение транзита топлива через газотранспортную систему (ГТС) Украины и непризнание властями Молдавии исторического долга энергокомпании «Молдовагаза» в 709 миллионов долларов перед «Газпромом». Президент республики Майя Санду, в частности, оценила итоговый размер обязательств концерна в 9 миллионов. Остальная часть, на выплате которой настаивал «Газпром», она сочла проблемой самого холдинга.

После прекращения поставок российского газа в регион глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан (контрольным пакетом акций владеет «Газпром»), признал историческую задолженность перед холдингом. Речь идет об обязательствах концерна, накопившихся в 1990-е и 2000-е, а также с 2010-го по 2014 год. По его словам, есть все документы и акты сверок, подтверждающие требования российской стороны.