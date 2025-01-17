Молдавская дочерняя компания «Газпрома» признала долг перед Россией

Глава «Молдовагаза» Чебан признал долг перед «Газпромом» в размере $709 млн

Молдавское АО «Молдовагаз», контрольный пакет акций которого принадлежит российскому «Газпрому», признает исторический долг перед головной компанией в размере 709 миллионов долларов. Об этом в интервью молдавскому телеканалу заявил глава оператора Вадим Чебан, передает «Интерфакс».

По его словам, есть все документы и акты сверок, подтверждающие требования Москвы, задолженность присутствует в бухгалтерском учете, никто ее не аннулировал. Чебан подчеркнул, что «Газпром» имеет право требовать деньги с учетом решения Московского коммерческого арбитражного суда.

Также глава «Молдовагаза» напомнил, что речь идет долге 1990-х и 2000 годов, а также периода с 2010-го по 2014 год. В части текущих платежей все оплачивается уже много лет.

Чебан объяснил, что результаты международного аудита, проведенного по заказу властей, не признают ни «Газпром», ни его молдавская «дочка». При этом он признал, что правительство Молдавии ничего не должно российской компании, это дело исключительно ее взаимодействия с «Молдовагазом» и в этом случае возникает определенный конфликт интересов.

Говоря о своем мнении, Чебан заметил, что вопрос долга следует убрать из вопроса переговоров и сосредоточиться на поставках газа в Приднестровье, которое столкнулось с энергетическим кризисом с 1 января.

Поставки природного газа «Газпромом» в Молдавию по действующему контракту прекратились с 1 января по причине завершения действия договора на транзит российского газа с Украиной, переподписывать который Киев не планирует. По словам премьер-министра Молдавии, в настоящее время власти республики ищут юристов для подачи иска к «Газпрому» в международный арбитраж.