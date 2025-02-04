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09:40, 4 февраля 2025Культура

Фильм о Пушкине с Юрой Борисовым выйдет в международный прокат

Российский фильм «Пророк. История Александра Пушкина» покажут в Европе
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова в ближайшие месяцы выйдет в прокат в европейских странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера картины Вадима Верещагина.

«Показ пройдет по всей Европе с середины февраля по середину марта 2025 года» — отметил Верещагин.

По словам продюсера, картина заинтересовала многие страны, включая Австрию, Францию, Германию и Испанию. Кроме того, обсуждается прокат фильма в Азии.

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» рассказывает о жизни великого русского поэта от лицейских дней до роковой дуэли с Дантесом. Александра Сергеевича на экране воплотил номинант на премию «Оскар» Юра Борисов. В российский прокат картина выйдет 14 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что российский фильм «Пришелец» попал в программу кинофестиваля Cinequest в США. Сюжет фильма повествует о слабослышащем дурачке Леше из уральской деревни, который пытается связаться с представителями внеземных цивилизаций.

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