Российский фильм покажут на кинофестивале в США

Российский фильм «Пришелец» попал в программу кинофестиваля Cinequest в США

Российская картина «Пришелец» оказалась в программе американского кинофестиваля Cinequest Film Festival. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Сообщается, что фестиваль, который проходит в Калифорнии уже больше 35 лет, откроется 11 марта, а завершится 23 марта. Российская фантастическая драма будет представлена в секции Fantasy & Sci-Fi. Сюжет фильма рассказывает о слабослышащем «дурачке» Леше из уральской деревни, который пытается связаться с представителями внеземных цивилизаций.

Картина уже получила награду в секции «духовного кино» на международном кинофестивале в Бангладеш Dhaka International Film Festival, а также была включена в основную программу Московского международного кинофестиваля.

Ранее стало известно, что фильм «Анора» с российскими актерами номинировали на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Одна из главных звезд картины независимого американского режиссера Шона Бэйкера Юра Борисов получил номинацию в категории лучшая роль второго плана.