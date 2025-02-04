Ганчев обвинил ВСУ в обрыве связи в Купянске в 2022 году

Ганчев: ВСУ уничтожили сотовую вышку в Купянске при наступлении в 2022 году

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что при наступлении на Купянск Вооруженные силы Украины (ВСУ) в сентябре 2022 года уничтожили единственную сотовую вышку. Его слова приводит РИА Новости.

Ганчев рассказал, что из-за обрыва связи город остался коммуникации. Поэтому власти Купянска не смогли массово предупредить людей об эвакуации — приходилось оповещать вживую, бегая по дворам.

«У нас была одна единственная вышка в Купянске, которая была уничтожена 5 сентября. А исходя из того, что связи никакой не было, нельзя было даже оповестить между населенными пунктами и администрацию, и мирных жителей, что происходит», — рассказал он.

Ранее Ганчев заявил о желании харьковчан стать частью России в 2022 году. Политик добавил, что готовился референдум. По его данным, около 70 тысяч харьковчан выехали в Россию.