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06:07, 4 февраля 2025Бывший СССР

Ганчев обвинил ВСУ в обрыве связи в Купянске в 2022 году

Ганчев: ВСУ уничтожили сотовую вышку в Купянске при наступлении в 2022 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: РИА Новости

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что при наступлении на Купянск Вооруженные силы Украины (ВСУ) в сентябре 2022 года уничтожили единственную сотовую вышку. Его слова приводит РИА Новости.

Ганчев рассказал, что из-за обрыва связи город остался коммуникации. Поэтому власти Купянска не смогли массово предупредить людей об эвакуации — приходилось оповещать вживую, бегая по дворам.

«У нас была одна единственная вышка в Купянске, которая была уничтожена 5 сентября. А исходя из того, что связи никакой не было, нельзя было даже оповестить между населенными пунктами и администрацию, и мирных жителей, что происходит», — рассказал он.

Ранее Ганчев заявил о желании харьковчан стать частью России в 2022 году. Политик добавил, что готовился референдум. По его данным, около 70 тысяч харьковчан выехали в Россию.

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