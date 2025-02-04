Ганчев: харьковчане в 2022 году хотели стать частью России, готовился референдум

В 2022 году был проведен опрос среди жителей освобожденной части Харьковской области, который показал, что люди готовы стать частью России, но референдум провести не успели. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, пишет РИА Новости.

По его словам, в 2022 году в первую очередь стали выяснять потребности жителей, восстанавливать инфраструктуру. «Основная часть, освобожденная часть территории Харьковской области, были за то, чтобы все-таки .. они видят свое будущее в составе Российской Федерации», — подчеркнул он.

Политик добавил, что готовился референдум. «Но не успели принять это решение, политическое решение — провести референдум. Пришлось покинуть территорию. Но наши цели и задачи остаются», — указал он. По его данным, около 70 тысяч харьковчан выехали в Россию.

Ранее Ганчев рассказал, что Харьковская область имеет стратегическое и политическое значение для России и будет освобождена.