Ганчев предсказал судьбу Харьковской области

Ганчев: Харьковская область будет освобождена

Харьковская область имеет стратегическое и политическое значение для России и будет освобождена. Такое заявление сделал глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Ну, задачи военных я не знаю, ничего не могу сказать по этому поводу. Я практически уверен, что Харьковская область имеет серьезное стратегическое и политическое значение для всей нашей большой страны. (...) Поэтому я уверен, что Харьковская область все-таки будет освобождена», — подчеркнул он.

Чиновник также напомнил о словах президента Российской Федерации Владимира Путина, который говорил о необходимости создания санитарной зоны для защиты российского приграничья от возможных обстрелов. Он добавил, что на ряде направлений фронта в Харьковской области имеется существенная динамика.

Ранее Виталий Ганчев сообщил, что дорога между населенными пунктами Двуречная и Купянск в Харьковской области перешла под контроль российских военных. Он добавил, что контроль над Западным и Двуречным позволяет подразделениям Армии России продвигаться в сторону Купянска и севернее, в сторону Великого Бурлука.