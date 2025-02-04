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08:46, 4 февраля 2025Бывший СССР

Ганчев заявил о расстреле гражданских во время эвакуации из Купянска

Ганчев: ВСУ расстреливали гражданских во время эвакуации из Купянска в 2022 году
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреливали гражданских на блокпостах во время эвакуации из Харьковских Купянска и Изюма. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По его словам, многие не смогли оттуда выехать в Россию, ВСУ препятствовали этому. «У нас есть конкретные случаи, когда убивали этих людей вместе с детьми», — заявил он. Конкретных примеров он не привел.

Ранее Ганчев заявил, что при наступлении на Купянск ВСУ в сентябре 2022 года уничтожили единственную вышку связи. Из-за этого город остался без коммуникации.

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