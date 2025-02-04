Глава Евросовета поддержал суверенитет Дании

Глава Евросовета Кошта: Страны-члены ЕС помогут Дании отстаивать суверенитет

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что все страны Евросоюза (ЕС) при необходимости готовы помочь Дании отстоять территориальную целостность. Его слова приводит «Интерфакс».

«Помогать Дании отстаивать территориальную целостность Дании крайне важно для всех стран ЕС», — заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Так он ответил на вопрос об идее президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к американской территории.

24 января Трамп позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен и потребовал отдать Гренландию. Источники газеты The Financial Times сообщили, что американский лидер был агрессивен и шел на конфронтацию.