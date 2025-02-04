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01:25, 4 февраля 2025Мир

Глава Евросовета поддержал суверенитет Дании

Глава Евросовета Кошта: Страны-члены ЕС помогут Дании отстаивать суверенитет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что все страны Евросоюза (ЕС) при необходимости готовы помочь Дании отстоять территориальную целостность. Его слова приводит «Интерфакс».

«Помогать Дании отстаивать территориальную целостность Дании крайне важно для всех стран ЕС», — заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Так он ответил на вопрос об идее президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к американской территории.

24 января Трамп позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен и потребовал отдать Гренландию. Источники газеты The Financial Times сообщили, что американский лидер был агрессивен и шел на конфронтацию.

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