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10:29, 4 февраля 2025Бывший СССР

Глава МАГАТЭ прибыл на Украину

Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Украину с визитом на Киевскую подстанцию
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Украину для посещения Киевской подстанции. Об этом он написал соцсети в X.

«Я направляюсь на Киевскую подстанцию, имеющую решающее значение для безопасности атомной энергетики Украины», — написал Гросси.

По его словам, визит необходим для оценки ущерба подстанции и для предотвращения ядерной аварии.

Ранее источник в МАГАТЭ сообщил о планах Гросси посетить Россию в начале февраля. Гендиректор агентства встретится с директором компании «Росатом» Алексеем Лихачевым и обсудит безопасность ЗАЭС.

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