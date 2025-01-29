Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:06, 29 января 2025Мир

Глава МАГАТЭ посетит Россию

Директор МАГАТЭ Гросси в феврале посетит Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Рафаэль Мариано Гросси

Рафаэль Мариано Гросси. Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в начале февраля посетит Россию. Об этом со ссылкой на источники в организации сообщает РИА Новости.

«Собирается. В "Росатом". По Запорожской АЭС. Вроде как 6-7 февраля, но может и поменять», — рассказал источник, отметив, что Гросси встретится с директором компании «Росатом» Алексеем Лихачевым и обсудит безопасность Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Ранее администрация Запорожской АЭС заявила, что проинформирует инспекторов МАГАТЭ об атаках на объект украинских дронов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Финляндии разработали для ВСУ новый смертоносный дрон. Чем он может угрожать России?

      Игрок клуба КХЛ попал в реанимацию после столкновения в матче

      В России объяснили уникальность Су-57

      Новые власти Сирии запросили у России выдачу Асада

      Владелец «Волгонефти-239» специально посадил танкер на мель

      Папарацци заметили самую красивую женщину в мире без косметики

      Стало известно о продвижении ВС России в районе Курахово

      Пикетчицу с вопросом о похищенной чеченке задержали на мосту Кадырова

      В российском регионе нашли туалет-аквариум

      Минобороны заявило об атаке на Крым и Белгородскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше