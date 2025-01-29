Глава МАГАТЭ посетит Россию

Директор МАГАТЭ Гросси в феврале посетит Россию

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в начале февраля посетит Россию. Об этом со ссылкой на источники в организации сообщает РИА Новости.

«Собирается. В "Росатом". По Запорожской АЭС. Вроде как 6-7 февраля, но может и поменять», — рассказал источник, отметив, что Гросси встретится с директором компании «Росатом» Алексеем Лихачевым и обсудит безопасность Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Ранее администрация Запорожской АЭС заявила, что проинформирует инспекторов МАГАТЭ об атаках на объект украинских дронов.