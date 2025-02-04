Визажист Гоар Аветисян показала внешность на школьном фото 15-летней давности

Популярная визажистка Гоар Аветисян показала внешность на фото 15-летней давности. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 12,3 миллиона подписчиков.

31-летняя инфлюэнсерша разместила снимки одноклассников и классной руководительницы из школьного альбома и запечатлела, как они изменились по прошествии времени.

Также сетевая знаменитость продемонстрировала свое архивное фото, на котором позировала в черной кофте, белой блузке, с заколкой в распущенных волосах и с черной подводкой на веках. «Изменилась?» — поинтересовалась она в подписи.

В январе Гоар Аветисян в откровенном наряде станцевала перед камерой.