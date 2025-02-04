Хирурги оставили в голове парализованного российского бойца СВО осколки мины

На Урале хирурги оставили в голове парализованного бойца СВО осколки мины

На Урале хирурги оставили в голове парализованного бойца специальной военной операции (СВО) на Украине Александра Волкова осколки мины. Об этом пишет Ura.ru.

По данным издания, хирурги не стали извлекать осколки из головы российского военнослужащего, поскольку медицинское вмешательство могло привести к фатальным последствиям. Врачи заверили, что со временем осколки обрастут костной тканью, что позволит избежать осложнений.

Сам боец, будучи парализованным, назвал чудом то, что ему удалось сохранить свою речь и ясность ума.

«Да, еще остался сильный тремор, но в целом шансы вернуться к полноценной жизни есть, и я эту возможность не упущу (...) А вообще, есть случаи, когда люди живут с пулями в голове, и ничего страшного. Короче, я не переживаю вообще», — рассказал Волков.

Ранее сообщалось, что Волкова лишили положенных льгот. Со слов бойца, ему до сих пор не выдали удостоверение ветерана боевых действий.

