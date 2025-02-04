Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:48, 4 февраля 2025Силовые структуры

Иностранца арестовали в Московской области за развращение школьницы

В Подмосковье суд арестовал иностранца за развращение школьницы
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Московской области суд арестовал 35-летнего иностранца за развращение 11-летней местной жительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По версии следствия, с декабря 2024 года по январь 2025 года обвиняемый в одной из квартир в Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа совершил в отношении школьницы противоправные действия. Других подробностей по делу не раскрывается.

Ранее в Дмитрове Московской области задержали педагога одной из школ, домогавшегося 10-летней ученицы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликован отчет о расследовании катастрофы азербайджанского лайнера в Казахстане. О чем в нем говорится?

      На Украине число дезертиров из ВСУ оценили в несколько сотен тысяч человек

      Случайно назначенный глава ФБР стал символом борьбы с политикой Трампа благодаря мемам

      Молодая пара чудом осталась жива из-за падения ледяной глыбы и козырька подъезда

      В Москве объявили план «Перехват» из-за драки со стрельбой

      Прокуратура Москвы закрыла более 400 интернет-ресурсов из-за негативного влияния на детей

      Иностранца арестовали в Московской области за развращение школьницы

      Раскрыт смысл оголения жены Канье Уэста на «Грэмми»

      Госдеп обвинил оскандалившееся агентство в сокрытии данных от президента

      Раскрыто количество выявленных прокуратурой Москвы нарушений законов за 2024 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше