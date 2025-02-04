Иностранца арестовали в Московской области за развращение школьницы

В Подмосковье суд арестовал иностранца за развращение школьницы

В Московской области суд арестовал 35-летнего иностранца за развращение 11-летней местной жительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По версии следствия, с декабря 2024 года по январь 2025 года обвиняемый в одной из квартир в Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа совершил в отношении школьницы противоправные действия. Других подробностей по делу не раскрывается.

Ранее в Дмитрове Московской области задержали педагога одной из школ, домогавшегося 10-летней ученицы.