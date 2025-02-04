Исключенный из реестра иноагентов российский блогер признался в пересадке волос

Исключенный из реестра иноагентов Николай Соболев признался в пересадке волос

Российский блогер Николай Соболев, исключенный из реестра иноагентов, признался в пересадке волос. Интервью с ним публикует KP.RU.

Популярный инфлюэнсер признался, что начал стремительно лысеть в 31 год. Мужчина не стал дожидаться образования залысин и решился на пересадку волос, в том числе из-за медийной работы.

«Если ты работаешь в медийной сфере — внешний вид крайне важен. Поэтому если есть возможность, то нужно на корню пресекать подобные проблемы, что я и сделал. Сейчас я максимально доволен результатом, спустя почти месяц волосы начали прорастать. Вот недавно сделали первую съемку после процедуры», — отметил он.

Соболев добавил, что сделал процедуру в российской клинике еще 9 января за 170 тысяч рублей. «У Николая Соболева процесс восстановления идет по плану и с хорошими промежуточными результатами. Волосы уже прорастают, он в порядке, получает удовольствие от жизни», — подытожил эксперт клиники Сослан Гассев.

В октябре 2024 года Соболев рассказал, что в прошлом зарабатывал по несколько миллионов рублей в месяц благодаря своим видео. Он также отметил, что зарабатывать на политическом контенте, которым он сейчас занимается, достаточно сложно.