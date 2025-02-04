В российском городе жильцам дома с падающими потолками пять лет отказывали в капремонте

В Кирове жильцам дома с падающими потолками пять лет отказывали в капремонте

В Кирове жильцы дома с протекающей крышей не могут добиться капремонта. В квартирах от постоянных протечек начали сыпаться потолки, обращают внимание в местном отделении движения «Народный фронт».

На состояние кровли жалуются собственники дома по улице Кутшо. Прежний ремонт обошелся в два миллиона рублей, но лишь усугубил ситуацию: с момента проведения работ в 2020 году в здании сразу начались протечки. Спустя три года конструкции отсырели настолько, что в одной из квартир с потолка рухнула штукатурка, едва не задев ребенка. В Фонде капремонта причиной обрушения назвали несвоевременную уборку снега. Однако силами волонтеров удалось установить, что к обвалу потолка привели именно протечки из-за некачественного ремонта кровли.

Госжилинспекция обязала провести повторный ремонт крыши по гарантии до лета 2024 года, однако на февраль 2025-го работы все еще не начаты. В отношении руководства фонда возбуждено административное дело. Также общественники попросили подключиться к делу кировского губернатора.

Ранее в другом российском городе, Красноярске, опасный ремонт крыши стал поводом для возбуждения уголовного дела. демонтировав старую кровлю, строители затянули с установкой новой, из-за чего во время ливней затопило несколько квартир. Ремонтные работы удалось ускорить только благодаря вмешательству прокуратуры.