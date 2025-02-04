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16:55, 4 февраля 2025Экономика

В российском городе ремонт крыши стал поводом для возбуждения уголовного дела

В Красноярске из-за потопа во время ремонта крыши возбудили уголовное дело
Виктория Клабукова

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Красноярского края»

В Красноярске опасный ремонт крыши стал поводом для возбуждения уголовного дела. О ситуации сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Многоэтажка по улице Красномосковской давно нуждалась в капремонте, но долгожданные работы лишь спровоцировали новые коммунальные проблемы. Так, демонтировав старую кровлю, строители затянули с установкой новой. Дешевое синтетическое полотно не справилось с ливневым дождем, из-за чего затопило несколько квартир.

Ремонтные работы удалось ускорить только благодаря вмешательству прокуратуры. На руководство подрядной фирмы завели административное дело за нарушения при строительстве, а после прокурорской проверки еще и уголовное. Ущерб от залива квартир оценили в полтора миллиона рублей. В организации договорились с пострадавшими на выплаты в размере 340 тысяч рублей.

Ранее в другом российском городе, Ярославле, из-за многолетних протечек крыши в одной из квартир обвалился потолок. От заливов в доме страдают несколько квартир, поэтому подобные обрушения могут и повториться.

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