В российском городе из-за протечек на чердаке рухнул потолок в квартире

В Ярославле потолок в квартире не выдержал вечных протечек

В Ярославле, в одном из домов вечных протечек не выдержал потолок. О коммунальных проблемах местных жителей сообщают «Вести».

Инцидент произошел в доме на проспекте Ленина. В одной из квартир от сырости рухнула штукатурка. Обломки упали на пол и мебель — никого из жильцов в тот момент в комнате не было. По словам собственников, трубы на чердаке протекают уже давно, а инженерные сети заметно износились. От заливов в здании страдает несколько квартир, поэтому подобные обрушения могут и повториться. При всем этом управляющей компании в доме нет уже год. В мэрии заверяют, что трубы будут обследованы, а утечки — устранены. Однако расходы за ремонт потолка лягут на плечи собственника. Об этом рассказали в жилищно-коммунальном отделе районной администрации.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Туле — потолок обвалился на головы пенсионеров. Обрушение стало результатом многолетних потопов — крыша дала течь давно, но управляющая компания своевременно не провела ремонтные работы. Пострадавшей паре выплатили более 120 тысяч рублей материального и 100 тысяч морального ущерба.